«В моей стране на гимн встают». Российский боец упрекнул зрителей на турнире в Узбекистане
Бывший боец UFC Денис Тюлюлин выразил недовольство поведением зрителей на турнире Prime FL, состоявшемся на минувших выходных в Ташкенте (Узбекистан). Россиянин сделал замечание болельщикам, не вставшим во время гимна России.
«Единственное замечание, которое я бы хотел сказать: в моей стране на турнирах, когда играет гимн Узбекистана, люди встают тоже», — сказал Тюлюлин после боя.
Напомним, в рамках турнира Prime FL Тюлюлин провёл поединок с узбекистанцем Бобуром Курбоновым, проиграв единогласным судейским решением. Всего на счету россиянина в MMA 10 побед и 10 поражений.
