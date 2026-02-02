Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В моей стране на гимн встают». Российский боец упрекнул зрителей на турнире в Узбекистане

«В моей стране на гимн встают». Российский боец упрекнул зрителей на турнире в Узбекистане
Комментарии

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин выразил недовольство поведением зрителей на турнире Prime FL, состоявшемся на минувших выходных в Ташкенте (Узбекистан). Россиянин сделал замечание болельщикам, не вставшим во время гимна России.

«Единственное замечание, которое я бы хотел сказать: в моей стране на турнирах, когда играет гимн Узбекистана, люди встают тоже», — сказал Тюлюлин после боя.

Напомним, в рамках турнира Prime FL Тюлюлин провёл поединок с узбекистанцем Бобуром Курбоновым, проиграв единогласным судейским решением. Всего на счету россиянина в MMA 10 побед и 10 поражений.

Самый короткий бой в ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android