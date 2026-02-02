Тим Цзю поздравил Волкановски с победой на UFC 325

Бывший чемпион мира по боксу австралиец Тим Цзю поздравил действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) соотечественника Алекса Волкановски с победой в реванше с бразильцем Диего Лопесом, состоявшемся на турнире UFC 325.

«Волкановски проиграл несколько раз, но вернулся и сотворил историю. Так поступают настоящие спортсмены! Они всегда выходят конкурировать», – сказал Цзю в социальных сетях.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года

Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

