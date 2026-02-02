Пётр Ян отреагировал на победу Алекса Волкановски в реванше с Диего Лопесом

32-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян отреагировал на победу чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралийца Алекса Волкановски в реванше с бразильцем Диего Лопесом. Бой состоялся 1 февраля на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия), продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей.

«Поздравляю, Алекс», — написал Ян в комментариях под одной из публикаций Волкановски в социальной сети.

Для Алекса эта победа стала второй подряд в североамериканской организации. Свою профессиональную карьеру он начал в мае 2012 года.