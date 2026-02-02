Тренер Сен-Дени назвал сроки следующего боя француза в UFC

Николя Отт, тренер бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенуа Сен-Дени, высказался о сроках следующего поединка француза.

«Я бы хотел, чтобы у него был месяц хорошего отдыха, нужно восстановиться, ментально и физически. Затем мы продолжим то, что мы называем базовой работой, но с меньшей интенсивностью, чем на подготовке, чтобы развить навыки и выработать привычки, будь то ударка или борьба. После получим дату, возможно, это будет май или июнь», — приводит слова Отта издание RMC Sport.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 325 в январе, Сен-Дени победил техническим нокаутом австралийца Дэна Хукера.