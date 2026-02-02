Чемпион UFC Топурия поздравил теннисиста Алькараса с завоеванием карьерного «Шлема»

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия прокомментировал завоевание карьерного «Шлема» соотечественником Карлосом Алькарасом, который оформил его благодаря победе на Australian Open — 2026. В финале Алькарас обыграл серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

«Когда талант встречается с усердной работой, рождаются легенды. Поздравляю с завершением карьерного «Большого шлема». Тебя не остановить. Великий, Карлос», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере завоевали Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).