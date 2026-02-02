Пимблетт заявил о желании провести реванш с Гэтжи

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал о желании провести реванш с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

«Надеюсь, Джастин отберёт титул абсолютного чемпиона у Илии. Тогда, возможно, мы сможем провести реванш, хотя мне кажется, что у Гэтжи осталось не так много поединков впереди. Надеюсь, нам удастся ещё раз подраться в будущем, поскольку есть несколько моментов, которые меня разозлили в первом бою с ним», — приводит слова Пимблетта портал Sportskeeda.

Первый бой между Пимблеттом и Гэтжи состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей.