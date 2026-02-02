Скидки
Джастин Гэтжи объяснил, в каком случае согласится провести трилогию с Дастином Порье

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, при каких обстоятельствах согласится провести третий поединок с соотечественником Дастином Порье.

«Дастин — воин, и я всегда буду его уважать. Если он действительно хочет вернуться, и UFC захочет провести этот бой, я соглашусь. Но сейчас мой фокус стоит на движении к новым вызовам, а не старым. У меня есть цели, к которым я стремлюсь, именно на них сосредоточено моё внимание», — приводит слова Джастина Гэтжи портал Bloody Elbow.

Счёт в противостоянии между Гэтжи и Порье равный — оба бойца одержали по одной победе друг над другом.

