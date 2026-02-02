Усман Нурмагомедов: побить Топурию не составит труда. Ничего сложного нет

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, что не видит никаких сложностей, чтобы победить не имеющего поражений 29-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Побить Топурию не составит труда. Потому что, например, Арман Царукян знает, как его побить. Там ничего сложного нет. Он не любит бороться. Даже если он поборется один-два раунда, однако там же надо чтобы выносливость была готова на 70 килограмм. Когда ты поднимаешься в весе, а ты не Ислам Махачев, тебе тяжело будет», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.