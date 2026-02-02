Скидки
Бокс/ММА Новости

«Абсолют против абсолюта». Легендарный кикбоксёр поддержал идею проведения боя с Усиком

«Абсолют против абсолюта». Легендарный кикбоксёр поддержал идею проведения боя с Усиком
Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поддержал идею председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха проведения поединка с непобеждённым 39-летним экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Это вызов, которого я ждал. Абсолют против абсолюта. Раунд бокса — раунд кикбоксинга. Посмотрим, дойдём ли до 12-го», — написал Верхувен на своей странице в социальной сети Х.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).

Новости. Бокс/ММА
