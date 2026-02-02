Скидки
«Не имеет смысла». Гэтжи отверг предложение Пимблетта о проведении реванша

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи отклонил предложение пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта, который ранее заявил о желании провести реванш с Хайлайтом.

«Не думаю, что это произойдёт. Моя цель – вершина дивизиона. Реванш с Пэдди не имеет особого смысла. Я сосредоточен на парнях из топа. Пэдди – талантливый парень, но я дрался с лучшими легковесами этой эпохи, а он пока не в этой категории. Ему ещё многое предстоит доказать. Он молод, прогрессирует, но сейчас Пимблетт не на том уровне», – приводит слова Джастина Гэтжи портал Bloody Elbow.

