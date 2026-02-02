Скидки
Анонсирован следующий бой Мовсара Евлоева в UFC

Анонсирован следующий бой Мовсара Евлоева в UFC
В главном событии турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия), который состоится 21 марта, пройдёт противостояние между непобеждёнными бойцами россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба североамериканской организации.

Кроме того, представлен полный кард предстоящего турнира.

Фото: Пресс-служба UFC

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Лерону, в свою очередь, 34 года. В своём профессиональном рекорде Мёрфи имеет 17 побед, а также ни одного поражения и один бой был признан несостоявшимся.

