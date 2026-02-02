Уайт: то, во сколько обошлась «Сфера», — это мелочь по сравнению с турниром в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что финансовые затраты на проведение турнира UFC в Белом доме, который планируется организовать 14 июня, будут неимоверно большими, отметив ряд трудностей.

«Придётся столкнуться с целым рядом трудностей. Во-первых, Южная лужайка имеет такой вот уклон [вниз]. Давайте начнём с этого. Туда можно пропустить только определённое количество людей. Я миллион раз бывал в Белом доме, там ко мне относятся с большим пониманием. Все знают, что я там не для того, чтобы кому-то навредить. Когда мы соберём там 4500 человек, плюс весь организационный персонал и всех, кто должен быть на мероприятии, это будет [непросто].

Есть две проблемы. То, во сколько обошлась «Сфера» (имеется в виду турнир UFC 316. — Прим. «Чемпионата»), — это мелочь, которую можно выбросить в пепельницу, по сравнению с тем, во сколько обойдётся это мероприятие. Это проблема номер один. А проблема номер два — это логистика. Это просто безумие.

Мы используем обычную осветительную установку, куда бы мы ни приехали. Не хочу иметь с ней ничего общего. Не хочу её видеть. У нас есть экраны. Не хочу видеть экраны. Хочу видеть только Белый дом. Поэтому нам пришлось соорудить специальную [установку], которую мы до сих пор достраиваем.

У Крейга Борсари, моего руководителя производства, есть эти рендеры [того, как всё должно выглядеть]. Вот насколько детально мы всё продумали. У него есть рендеры настоящих деревьев, которые растут на Южной лужайке. Всё продумано до мелочей. Будем знать, где находится солнце. Наша команда, работающая в Белом доме, будет знать прогноз погоды за несколько недель», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.