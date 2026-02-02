Скидки
Курамагомедов — о бое с Мусаевым: не хотелось этого, но выбора не было

Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Рамазан Курамагомедов высказался насчёт предстоящего поединка с чемпионом Гран-при PFL — 2024 соотечественником Шамилем Мусаевым, который состоится 7 февраля на турнире PFL.

«В первую очередь мне, конечно, не хотелось бы этого, но другого выхода из ситуации уже не было. У каждого человека, который приходит в спорт, есть цель стать чемпионом мира. И мы уже в такой точке, что оба дерёмся за пояс, поэтому не было выбора. Необходимо подраться между собой, чтобы кто-то стал чемпионом», — сказал Курамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Комментарии
