Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: приятно было видеть, как Хукера финишировали после всей той чуши, которую он нёс

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что поражение новозеландца Дэна Хукера в поединке с французом Бенуа Сен-Дени доставило ему удовольствие. Их бой стал соглавным событием турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия) и завершился в пользу Бога войны во втором раунде техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Бенуа Сен-Дени

«Хороший бой – приятно видеть, как Дэна нокаутировали после всей той чуши, которую он нёс [в мой адрес]. Наверное, Хукер наслаждался моим поражением на прошлой неделе, но меня, по крайней мере, не финишировали. Хотя это был бой, вызвавший ненависть у целого поколения», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

