Деонтей Уайлдер провёл первую битву взглядов с Дереком Чисорой в центре Нью-Йорка

Комментарии

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер вышел с флагом США на первую битву взглядов в Нью-Йорке с 42-летним двукратным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанином Дереком Чисорой, который пришёл, в свою очередь, с флагом Великобритании. Их бой состоится на арене O2 в Лондоне 4 апреля.

Дерек выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В рекорде англичанина 36 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и 13 поражений.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 43 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей.

