Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Царукян вспомнил, что познакомился с Овечкиным на том же турнире, что и с Путиным

Боец UFC Царукян вспомнил, что познакомился с Овечкиным на том же турнире, что и с Путиным
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, за какой российский хоккейный клуб болеет и о знакомстве с капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» соотечественником Александром Овечкиным.

— Смотрите хоккей?
— Конечно. Болею за хабаровский «Амур».

— А с каким счётом они закончили свой последний матч?
— Ладно ты, не начинай. Нормально же общались

— Вы знакомы с Овечкиным?
— Да, знаком. Мы пересекались с ним на турнире [по смешанным единоборствам] S-70, когда Владимир Владимирович с нами был.

— Поздравляли его с рекордом?
— Я поздравлял, но, наверное, он не увидел, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.

Материалы по теме
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android