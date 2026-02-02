Боец UFC Царукян вспомнил, что познакомился с Овечкиным на том же турнире, что и с Путиным

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, за какой российский хоккейный клуб болеет и о знакомстве с капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» соотечественником Александром Овечкиным.
— Смотрите хоккей?
— Конечно. Болею за хабаровский «Амур».
— А с каким счётом они закончили свой последний матч?
— Ладно ты, не начинай. Нормально же общались
— Вы знакомы с Овечкиным?
— Да, знаком. Мы пересекались с ним на турнире [по смешанным единоборствам] S-70, когда Владимир Владимирович с нами был.
— Поздравляли его с рекордом?
— Я поздравлял, но, наверное, он не увидел, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.