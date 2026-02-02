Усман заявил, что Чимаев хочет покинуть средний дивизион из-за проблем со сгонкой веса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, почему 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, стремится перейти в полутяжёлый вес.

«То, что мой кореш Хамзат Чимаев продолжает вызывать [Перейру] на бой, говорит, что Чимаев, возможно, снова перерос дивизион [как это было с полусредним весом]. Теперь он думает: «Дайте мне шанс завоевать этот титул и перейти в другой дивизион, где я смогу пробиться и завоевать его». Потому что ходят всевозможные слухи и всякая ерунда насчёт его веса. Будто бы Хамзат уже весит 104 кг. Чимаев — крупный парень, всегда был таким.

Тот факт, что Хамзат весил 77 кг, так же нелеп, как и то, что Энтони Джонсон весил 77 кг. Но Рамбл, помните, тоже поднимался в весовой категории до 84 кг, может быть, один раз дрался в лимите этого дивизиона, кажется, не уложился. А затем остановился на полутяжёлом весе. Хамзат потенциально может перейти в эту же категорию. Возможно, именно поэтому он просит бой против Поатана.

И если это так, понимаю. Теперь всё ясно. Если ты перерос эту весовую категорию, это имеет смысл. Зачем изнурять себя, чтобы уложиться в лимит, если можно просто больше не гонять?» — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.