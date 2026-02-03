Арман Царукян вспомнил, как Хабиб поддержал его после поражения в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян вспомнил, как член Зала славы UFC соотечественник Хабиб Нурмагомедов поддержал его после поражения в UFC.

— Общались ли вы когда-нибудь с Хабибом без камер?

— Да, виделись. Разговоров не было. Просто спросили друг друга: «Как дела?» И ещё один раз он после боя (скорее всего, имеется в виду поединок Армана против Матеуша Гамрота. — Прим. «Чемпионата») меня поддержал. Пришёл в раздевалку и сказал, что был хороший бой, а у меня всё впереди, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.