Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: наша цель — сделать Усмана Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

Хабиб: наша цель — сделать Усмана Нурмагомедова лучшим бойцом в истории
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат, а также действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов имеет большой потенциал стать величайшим бойцом в истории.

«Наша цель — сделать Усмана лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории и лучшим в истории. Мы с тренером Хавьером и моим покойным отцом очень усердно работали и верили, что он может стать лучшим в истории.

Теперь мы с тренером Хавьером работаем день и ночь, чтобы Усман стал не просто чемпионом, который может защитить титул шесть раз, а лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории и лучшим в истории. У него для этого огромный потенциал», — приводит слова Нурмагомедова портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
PFL Дубай: шесть бойцов из команды Хабиба! Возглавит турнир Усман Нурмагомедов. LIVE
Live
PFL Дубай: шесть бойцов из команды Хабиба! Возглавит турнир Усман Нурмагомедов. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android