Хабиб: наша цель — сделать Усмана Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат, а также действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов имеет большой потенциал стать величайшим бойцом в истории.

«Наша цель — сделать Усмана лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории и лучшим в истории. Мы с тренером Хавьером и моим покойным отцом очень усердно работали и верили, что он может стать лучшим в истории.

Теперь мы с тренером Хавьером работаем день и ночь, чтобы Усман стал не просто чемпионом, который может защитить титул шесть раз, а лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории и лучшим в истории. У него для этого огромный потенциал», — приводит слова Нурмагомедова портал Bloody Elbow.