Царукян категорично ответил, в чём превосходит Топурию

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян кратко ответил, в чём превосходит непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

— В чём вы превосходите Топурию?
— Во всём, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Ранее Царукян вспомнил, что познакомился с Овечкиным на том же турнире, что и с Путиным.

