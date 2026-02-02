Скидки
Деонтей Уайлдер поддержал Энтони Джошуа после трагического ДТП в Нигерии

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер поддержал экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа после трагического ДТП в Нигерии, в результате которого погибли его тренеры, обратился к фанатам.

«Это не самое приятное чувство и не самая приятная мысль, когда происходят такие ситуации, особенно когда наш товарищ по боксу переживает что-то трагическое, а то, что происходит с членами его семьи и друзьями, просто невыносимо. Надеюсь, что он быстро восстановится и физически, и морально, и эмоционально», — приводит слова Уайлдера портал brobible.

