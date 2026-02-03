Топ-боец UFC Царукян назвал победителя в возможном бою между Роналду и Месси

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал победителя в возможном бою между всемирно известными футболистами португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

— Если бы Криштиану Роналду и Лионель Месси встретились в поединке, кто бы из них одержал победу?

— Думаю, что Роналду, потому что больше симпатизирует, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.