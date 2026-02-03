Промоутер Бивола сообщил, когда Дмитрий может провести третий бой с Бетербиевым

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, поделился информацией насчёт возвращения своего подопечного в ринг, отметив, когда тот может провести третий бой против Артура Бетербиева.

«Я разговаривал с Турки о бое Бивола в мае, возможно, на этом же турнире [выступит] и Бетербиев. Надеюсь, мы сможем завершить эту трилогию к концу года», — приводит слова Хирна аккаунт EverythingBoxing в социальной сети Х.

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.