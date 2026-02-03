Экс-чемпион Bellator Курамагомедов высказался о возможном переходе в UFC

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Рамазан Курамагомедов высказался о возможном переходе в североамериканскую лигу UFC.

«Думаю, эту дверь всегда нужно держать открытой для себя», — сказал Курамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Рамазан проведёт против чемпиона Гран-при PFL — 2024 соотечественника Шамиля Мусаева, который состоится 7 февраля на турнире PFL Champions Series 5. Курамагомедов имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Ранее он выступал в таких лигах, как ACA, UAE Warriors, CFFC и Eagle FC.