Курамагомедов: наши ребята из PFL не уступят топ-5 UFC в полусреднем весе

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Рамазан Курамагомедов выразил уверенность, что бойцы PFL находятся на одном уровне и способны конкурировать с представителями топ-5 полусреднего веса UFC.

«Если честно, сейчас и в UFC очень сильный полусредний вес. В последние полгода особенно очень много хороших ребят появились: Шавкат Рахмонов, Моралес, Иан Гарри. В топ-5 полусредний дивизион там очень конкурентный. Что касается PFL, то наши ребята не уступят топ-5 UFC в этой весовой категории. Взять Умалатова, Рамазанова, Мусаева, меня, Джексона, Тэда Джина», — сказал Курамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Рамазан проведёт против чемпиона Гран-при PFL — 2024 соотечественника Шамиля Мусаева, который состоится 7 февраля на турнире PFL Champions Series 5. Курамагомедов имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Ранее он выступал в таких лигах, как ACA, UAE Warriors, CFFC и Eagle FC.