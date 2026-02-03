Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Курамагомедов назвал наиболее интересного соперника для Ислама Махачева

Курамагомедов назвал наиболее интересного соперника для Ислама Махачева
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Рамазан Курамагомедов назвал наиболее интересного соперника для действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг соотечественника Ислама Махачева.

«Мне интереснее всего посмотреть его бой с Усманом. У Камару есть имя, он один из лучших бойцов этой весовой категории в истории. Если Ислам его победит, то закрепит своё наследие и в 77 кг», — сказал Курамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Рамазан проведёт против чемпиона Гран-при PFL — 2024 соотечественника Шамиля Мусаева, который состоится 7 февраля на турнире PFL Champions Series 5. Курамагомедов имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Ранее он выступал в таких лигах, как ACA, UAE Warriors, CFFC и Eagle FC.

Материалы по теме
Тренировки с командой Хабиба и «дверь в UFC». Интервью с непобеждённым талантом из России
Эксклюзив
Тренировки с командой Хабиба и «дверь в UFC». Интервью с непобеждённым талантом из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android