Курамагомедов назвал наиболее интересного соперника для Ислама Махачева

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Рамазан Курамагомедов назвал наиболее интересного соперника для действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг соотечественника Ислама Махачева.

«Мне интереснее всего посмотреть его бой с Усманом. У Камару есть имя, он один из лучших бойцов этой весовой категории в истории. Если Ислам его победит, то закрепит своё наследие и в 77 кг», — сказал Курамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Рамазан проведёт против чемпиона Гран-при PFL — 2024 соотечественника Шамиля Мусаева, который состоится 7 февраля на турнире PFL Champions Series 5. Курамагомедов имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Ранее он выступал в таких лигах, как ACA, UAE Warriors, CFFC и Eagle FC.