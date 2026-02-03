Курамагомедов: не думаю, что Топурия пройдёт кого-то в топ-5 полусреднего веса

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Рамазан Курамагомедов оценил потенциал непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии в весовой категории до 77 кг.

«Это тоже интересно посмотреть, но насколько я слышал, Ислам спускаться в 70 кг не хочет. А если Топурия поднимется, я думаю, ему могут дать претендентский бой, а я не думаю, что Илия пройдёт кого-то из топ-5 в 77 кг. Он сам по себе низкий, для полусреднего веса он точно очень маленький», — сказал Курамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, следующий бой Рамазан проведёт против чемпиона Гран-при PFL — 2024 соотечественника Шамиля Мусаева, который состоится 7 февраля на турнире PFL Champions Series 5. Курамагомедов имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Ранее он выступал в таких лигах, как ACA, UAE Warriors, CFFC и Eagle FC.