Тренер Рахмонова объяснил, зачем бойцу понадобилась вторая операция

Эдуард Базров, тренер бойца полусреднего веса (до 77 кг) Шавката Рахмонова, прокомментировал повторную операцию казахстанца на колене.

«После первой операции всё пошло не так, как мы думали, и пришлось делать вторую операцию. Сроки восстановления после таких операций разные. Кто-то восстанавливается за три-четыре месяца, кто-то за полгода-год.

Посмотрим, как будет восстанавливаться Шавкат. Мы уже ничего не можем сделать тут. Когда человек травмируется — это всегда неожиданно и на неопределённый срок. Будем надеяться на лучшее. Главное — тренироваться Шавкату, всё будет хорошо», — приводит слова Базрова Betonmobile.