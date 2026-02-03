Скидки
Асу Алмабаев снялся с боя против Брэндона Морено на турнире UFC в Мехико

Асу Алмабаев снялся с боя против Брэндона Морено на турнире UFC в Мехико
Комментарии

Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Асу Алмабаев подтвердил слух о снятии с поединка против мексиканца Брэндона Морено, который должен был состояться 1 марта на турнире UFC Fight Night 268 в Мехико (Мексика).

«Ситуация такая: за два дня до вылета я получил травму руки. Травмы ведь не предупреждают заранее. Я никогда не отказывался от боёв – независимо от соперника и обстоятельств. Подготовка проходила на хорошем уровне, но случилось то, что случилось. Как ни пытайся, это уже не изменить», – написал Алмабаев в социальных сетях.

Асу Алмабаеву 32 года. Казахстанец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации шесть побед и одно поражение.

