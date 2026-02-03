Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Себастьян Фундора проведёт бой с Китом Турманом 29 марта в Лас-Вегасе

Себастьян Фундора проведёт бой с Китом Турманом 29 марта в Лас-Вегасе
Комментарии

Издание The Ring анонсировало боксёрский вечер, который состоится 29 марта в Лас-Вегасе (США). В главном бою чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) проведёт защиту против соотечественника Кита Турмана (31-1, 23 KO).

Себастьяну Фундоре 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2024-го стал объединённым чемпионом мира в первом среднем весе, победив раздельным судейским решением австралийца Тима Цзю.

Киту Турману 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году, в 2015-м стал регулярным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в марте 2017-го – объединённым чемпионом. Единственное поражение потерпел от филиппинца Мэнни Пакьяо.

Материалы по теме
Себастьян Фундора получил травму, чемпионский бой с Китом Турманом отложен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android