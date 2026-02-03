Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лерон Мёрфи выразил сомнение в том, что победитель его боя с Евлоевым сразится за титул

Лерон Мёрфи выразил сомнение в том, что победитель его боя с Евлоевым сразится за титул
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи не считает, что победитель его поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым гарантированно станет следующим претендентом на чемпионский титул.

«Если говорить о раскладе в дивизионе, было очевидно, что UFC организуют этот бой. Гарантирован ли бой за титул? Сейчас все слова были бы пустыми, не так ли? Дивизион постоянно меняется, а это компания развлечений. Нужно показать хороший бой, ничего не гарантировано, вот что я пытаюсь сказать. Но я на это надеюсь», — сказал Мёрфи в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Евлоев – Мёрфи состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

Материалы по теме
Мовсар Евлоев отреагировал на анонс боя с Лероном Мёрфи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android