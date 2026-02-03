Скидки
Пётр Ян рассказал, как проходит восстановление после операции на спине

Пётр Ян рассказал, как проходит восстановление после операции на спине
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о реабилитации после операции на спине, перенесённой в конце января.

«Друзья, товарищи, всех приветствую! Время пролетает быстро. Уже седьмые сутки, как я нахожусь в больнице. Чувствую себя уже получше. Также занимаемся реабилитацией лёгкой, в бассейне, в тренажёрном зале. Думаю, что пару дней — и я уже побегу», — сказал Ян в социальных сетях.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В 2020-м стал чемпионом организации, в 2025 году – двукратным чемпионом.

