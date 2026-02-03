Скидки
Шавкат Рахмонов исключён из рейтинга UFC

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов исключён из рейтинга дивизиона.

Напомним, ранее стало известно, что Рахмонов, не выступавший с декабря 2024 года, перенёс повторную операцию на колене.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Ислам Махачев (Россия).
1. Джек Делла Маддалена (Австралия).
2. Иан Гарри (Ирландия).
3. Майкл Моралес (Эквадор).
4. Белал Мухаммад (США).
5. Карлос Пратес (Бразилия).
6. Шон Брэди (США).
7. Камару Усман (Нигерия).
8. Леон Эдвардс (Великобритания).
9. Хоакин Бакли (США).
10. Гилберт Бёрнс (Бразилия).

