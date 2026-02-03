Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: дата и время, во сколько начало, где смотреть

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится бойцовский турнир промоушена PFL. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов сразится с британцем Альфи Дэвисом.

Трансляцию турнира в России проведёт онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

Альфи Дэвису 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Дэвис победил единогласным судейским решением россиянина Гаджи Рабаданова и стал победителем Гран-при.