Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: дата и время, во сколько начало, где смотреть

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: дата и время, во сколько начало, где смотреть
7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится бойцовский турнир промоушена PFL. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов сразится с британцем Альфи Дэвисом.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

Трансляцию турнира в России проведёт онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.

PFL Дубай: десант от Хабиба, который возглавляет Усман. Турнир будет крутым! LIVE
PFL Дубай: десант от Хабиба, который возглавляет Усман. Турнир будет крутым! LIVE

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

Альфи Дэвису 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Дэвис победил единогласным судейским решением россиянина Гаджи Рабаданова и стал победителем Гран-при.

