ACA 200: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

6 февраля в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 200. В главном бою чемпион в среднем весе (до 77 кг) россиянин Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула против соотечественника Альберта Туменова.

В соглавном событии россияне Азамат Пшуков и Анатолий Кондратьев сразятся за титул в наилегчайшем весе (до 57 кг).

Трансляцию турнира ACA 200 проведёт телеканал «Матч ТВ». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Битва взглядов Магомедрасула Гасанова и Альберта Туменова