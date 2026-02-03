Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

ACA 200: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

ACA 200: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
6 февраля в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 200. В главном бою чемпион в среднем весе (до 77 кг) россиянин Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула против соотечественника Альберта Туменова.

В соглавном событии россияне Азамат Пшуков и Анатолий Кондратьев сразятся за титул в наилегчайшем весе (до 57 кг).

Трансляцию турнира ACA 200 проведёт телеканал «Матч ТВ». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Титульник Усмана Нурмагомедова и юбилейный турнир АСА. Главные бои недели
Титульник Усмана Нурмагомедова и юбилейный турнир АСА. Главные бои недели

Битва взглядов Магомедрасула Гасанова и Альберта Туменова

