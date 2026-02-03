Усман Нурмагомедов высказался о сроках завершения карьеры

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов высказался о сроках завершения бойцовской карьеры.

«Сейчас мне 27, скоро будет 28 лет. В 32 года я не вижу себя на арене. До этого времени я сделаю всё, что возможно. Всю жизнь, что ли, этим заниматься?» – сказал Усман в интервью Gorilla Fighting.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

7 февраля на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Нурмагомедов проведёт защиту против британца Альфи Дэвиса.