Иан Гарри отреагировал на исключение Рахмонова из рейтинга UFC

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри прокомментировал исключение бывшего соперника казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга дивизиона.

«Его убрали из борьбы за титул», — написал Гарри в социальных сетях.

Шавкату Рахмонову 31 году. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед.

Ранее тренер Рахмонова объяснил, зачем бойцу понадобилась вторая операция на колене.

Материалы по теме Тренер Рахмонова объяснил, зачем бойцу понадобилась вторая операция

Шавкат Рахмонов показал боксёрский спарринг