«Полная несправедливость». Фахретдинов — об исключении Рахмонова из рейтинга UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал исключение казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга дивизиона.

«На самом деле, очень странная ситуация. Тот же Колби Ковингтон, который ниже в рейтингах… он дрался в последний раз в декабре 2024 года. Он, по-моему, с 2019 или 2020 года проводит по одному бою в год. Последний поединок проиграл, но он всё ещё в рейтингах. Это лишний раз подтверждает, что бойцы из СНГ не особо интересны UFC, к сожалению. Но это, на самом деле, полная несправедливость, потому что вот вам живой пример — Колби», – сказал Фахретдинов в социальных сетях.

