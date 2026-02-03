«Травмы — самое сложное». Малыхин поддержал Рахмонова после исключения из рейтинга UFC

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал исключение непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC.

Напомним, ранее стало известно, что Рахмонов, не выступавший с декабря 2024 года, перенёс повторную операцию на колене.

«Любой спортсмен может вернуться на прежний уровень после серьёзных травм, и Шавкат Рахмонов – не исключение. С каждым случаются проблемы. В своё время и у меня рвались «кресты», после этого я восстанавливался два года. В моей голове был стоп-кран, что на это колено страшно вставать. Желаю Шавкату сил. Сейчас ему нужна поддержка. Спорт — это наша жизнь, а травмы это самое сложное», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.