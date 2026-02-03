Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Травмы — самое сложное». Малыхин поддержал Рахмонова после исключения из рейтинга UFC

«Травмы — самое сложное». Малыхин поддержал Рахмонова после исключения из рейтинга UFC
Комментарии

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал исключение непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC.

Напомним, ранее стало известно, что Рахмонов, не выступавший с декабря 2024 года, перенёс повторную операцию на колене.

«Любой спортсмен может вернуться на прежний уровень после серьёзных травм, и Шавкат Рахмонов – не исключение. С каждым случаются проблемы. В своё время и у меня рвались «кресты», после этого я восстанавливался два года. В моей голове был стоп-кран, что на это колено страшно вставать. Желаю Шавкату сил. Сейчас ему нужна поддержка. Спорт — это наша жизнь, а травмы это самое сложное», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android