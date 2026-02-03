В команде Царукяна отреагировали на вызов Сен-Дени

Команда второго номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Армана Царукяна пока не рассматривает возможность поединка с Бенуа Сен-Дени. Напомним, ранее французский боец бросил россиянину вызов.

«Пока этот бой не рассматривается», — приводит слова члена команды Царукяна ТАСС.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

