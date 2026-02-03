Скидки
Пимблетт: хотел, чтобы лицо Гэтжи стало выглядеть по-другому, но он изменил моё лицо

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт иронично высказался о поражении в поединке с американцем Джастином Гэтжи, состоявшемся на турнире UFC 324 в январе.

«Меня рассмешила одна вещь. Я сказал перед боем, что хочу, чтобы его лицо выглядело по-другому, но через пару дней он изменил моё лицо. У меня были большие синяки под глазами.

У меня были опухшие глаза. Прошла неделя. Со мной всё нормально. Единственное, что меня беспокоит, это, вероятно, царапина на роговице, что-то вроде того», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Комментарии
