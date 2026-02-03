Скидки
Магомед Анкалаев поднялся в рейтинге P4P, а Сен-Дени вошёл в топ-5 лёгкого веса UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий на одну позицию, сместив с 12-й строчки южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Также в топе Р4Р чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски после победы в реванше с бразильцем Диего Лопесом занял четвёртое место, на котором ранее располагался действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра. Теперь Поатан занимает пятое место в данном рейтинге.

Отметим, что француз Бенуа Сен-Дени вошёл в топ-5 лучших бойцов лёгкого дивизиона лиги, заняв позицию англичанина Пэдди Пимблетта, который опустился на шестое место. А азербайджанец Рафаэль Физиев вылетел из топ-10 категории, опустившись на 11-е место, после того как потерпел поражение на UFC 325.

