Майкл Моралес: Махачев сможет удержать меня на земле

Непобеждённый боец в полусреднем весе (до 77 кг) UFC эквадорец Майкл Моралес высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Я боролся со многими сильными людьми, грэпплерами в разных залах, и со мной тяжело справляться на земле. Не знаю, как это мне удаётся, но я всегда поднимаюсь и очень быстро выхожу из захвата. Я не думаю, что Махачев меня удержит.

Не хочется забегать вперёд, потому что никогда не знаешь, как сложится бой, однако мне нравится драться, искать бреши, боксировать. И если дело дойдёт до борьбы, я буду готов к конкуренции с ним на земле», — приводит слова Моралеса издание MMAJunkie.