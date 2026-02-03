Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт может организовать бой Фьюри — Джошуа в 2026 году — источник

Дана Уайт может организовать бой Фьюри — Джошуа в 2026 году — источник
Комментарии

Промоутерская компания Zuffa Boxing, которой управляет президент UFC Дана Уайт, может стать организатором поединка между всемирно известными британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом информирует издание BoxingScene.

Согласно имеющейся информации, транслировать шоу будет платформа Netflix. При этом сам Уайт на днях сообщил, что в ближайшее время Zuffa Boxing объявит о нескольких масштабных подписаниях.

«В ближайшие несколько недель у нас будут довольно безумные анонсы. Я продвинулся в боксе гораздо дальше, чем ожидал, проведя всего два турнира. Происходит много всего, что встряхнёт индустрию: новые подписания, сделки. Говорю вам, к концу 2026 года всё будет выглядеть очень впечатляюще», – приводит слова Уайта портал BoxingScene.

Материалы по теме
Первый блин не комом. Как прошёл дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта
Первый блин не комом. Как прошёл дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android