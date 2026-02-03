Дана Уайт может организовать бой Фьюри — Джошуа в 2026 году — источник

Промоутерская компания Zuffa Boxing, которой управляет президент UFC Дана Уайт, может стать организатором поединка между всемирно известными британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом информирует издание BoxingScene.

Согласно имеющейся информации, транслировать шоу будет платформа Netflix. При этом сам Уайт на днях сообщил, что в ближайшее время Zuffa Boxing объявит о нескольких масштабных подписаниях.

«В ближайшие несколько недель у нас будут довольно безумные анонсы. Я продвинулся в боксе гораздо дальше, чем ожидал, проведя всего два турнира. Происходит много всего, что встряхнёт индустрию: новые подписания, сделки. Говорю вам, к концу 2026 года всё будет выглядеть очень впечатляюще», – приводит слова Уайта портал BoxingScene.