«Это не просто возвращение, а предупредительный выстрел». Уайлдер — о бое с Чисорой

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против 42-летнего англичанина Дерека Чисоры. Их бой состоится на арене O2 в Лондоне 4 апреля.

«Это больше, чем просто возвращение — это предупредительный выстрел для всего тяжеловесного дивизиона. Я уважаю Чисору. Он жёсткий, упорный, но 4 апреля я напомню миру, почему меня по-прежнему считают самым опасным человеком в боксе.

Этот бой будет захватывающим с первого до последнего раунда, если он вообще затянется. Не думаю, что поединок дойдёт до конца, буду очень удивлён подобным исходом», — приводит слова Уайлдера портал britishboxingnews.