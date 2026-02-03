Уайлдер назвал расистское отношение рефери причиной ничьей в первом бою с Фьюри

39-летний экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер обвинил своего бывшего соперника британца Тайсона Фьюри в мошенничестве в первых двух поединках, а также рефери – в расистском отношении во время первого боя с Цыганским королём.

«Фьюри не побеждал меня дважды. Я говорю вам то, что знаю. Вы видите только то, что видели — он выигрывал эти бои, ему просто дали этот шанс. Я не могу вспомнить наш третий бой, но в двух из них он определённо жульничал. У меня есть доказательства этого. Когда обо мне закончат снимать документальный филь, я их предоставлю, покажу людей и доказательства, я знаю [что он сжульничал].

Почему, вы думаете, Тайсон не может вернуться в Америку? Этот человек жульничал. Он — самый большой мошенник в истории бокса. Если я лгу, то, пожалуйста, скажите ему, чтобы он подал на меня в суд за клевету, чтобы у меня были доказательства. Я с нетерпением этого жду. Чернокожему сложнее поверить, чем белому. А вспомните наш первый бой и работу рефери — это проявление белого превосходства. Знаете, что он сделал? Рефери сказал: «Это лучше для бокса». Нет, ваша работа — отсчитать ему нокаут. Он дал ему дополнительные 15 секунд. Что есть, то есть. Я говорю правду, от всего сердца и со всей страстью», — приводит слова Уайлдера портал Mirror.