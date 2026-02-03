Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий поединок под эгидой североамериканской организации.

«Со мной всё в порядке. Единственное, что, возможно, ещё есть – это поцарапанная роговица. Завтра я уже возвращаюсь в зал. Люди думают, что мне придётся пропустить весь год, но это не так. Я буду драться летом», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

В последнем бою, который состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), Плохиш разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей.