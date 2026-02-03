Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, когда планирует провести следующий поединок под эгидой североамериканской организации.

«Со мной всё в порядке. Единственное, что, возможно, ещё есть – это поцарапанная роговица. Завтра я уже возвращаюсь в зал. Люди думают, что мне придётся пропустить весь год, но это не так. Я буду драться летом», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

В последнем бою, который состоялся 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), Плохиш разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джастина единогласным решением судей.

Материалы по теме
Пимблетта ненавидели, но вдруг полюбили после поражения. Почему?
Пимблетта ненавидели, но вдруг полюбили после поражения. Почему?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android