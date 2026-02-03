Легковес PFL: после того как одержу победу над Усманом, Хабибу придётся сразиться со мной

Претендент на титул PFL в лёгком весе англичанин Альфи Дэфис заявил, что собирается подраться с 37-летним членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым в случае, если победит его двоюродного брата и чемпиона PFL в категории до 70 кг Усмана Нурмагомедова. Поединок между Альфи и Усманом возглавит турнир PFL, который пройдёт 7 февраля.

«Жаль, мне очень нравится Хабиб. Я его очень уважаю. Но после того, как я одержу победу над Усманом, Хабиб — главный босс команды, мне придётся с ним сразиться. Ему придётся вернуться из отставки», — приводит слова Дэвиса портал Bloody Elbow.

