Бокс/ММА

Легковес PFL: после того как одержу победу над Усманом, Хабибу придётся сразиться со мной

Легковес PFL: после того как одержу победу над Усманом, Хабибу придётся сразиться со мной
Комментарии

Претендент на титул PFL в лёгком весе англичанин Альфи Дэфис заявил, что собирается подраться с 37-летним членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым в случае, если победит его двоюродного брата и чемпиона PFL в категории до 70 кг Усмана Нурмагомедова. Поединок между Альфи и Усманом возглавит турнир PFL, который пройдёт 7 февраля.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

«Жаль, мне очень нравится Хабиб. Я его очень уважаю. Но после того, как я одержу победу над Усманом, Хабиб — главный босс команды, мне придётся с ним сразиться. Ему придётся вернуться из отставки», — приводит слова Дэвиса портал Bloody Elbow.

Ранее Усман Нурмагомедов высказался о сроках завершения карьеры в смешанных единоборствах.

Усман Нурмагомедов высказался о сроках завершения карьеры
