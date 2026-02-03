Скидки
Тай Туиваса обратился за помощью к Чимаеву, выйдя на серию из шести поражений в UFC

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе австралиец Тай Туиваса обратился за помощью к чемпиону UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ, после того как вышел на серию из шести поражений в UFC.

«Это [поражение] ранит душу сильнее любых ударов. Я старался, у меня был отличный тренировочный лагерь, и я с нетерпением жду возвращения в зал к парням – нам предстоит над многим поработать. Выражаю огромную любовь моим болельщикам, особенно австралийским фанатам, которые всегда поддерживают меня. Простите, что снова не получилось.

Спасибо всем, кто был причастен и помогал мне во время этого лагеря, а также в период, когда я был вне боёв. Я люблю вас всех, и то, что вы для меня делаете, не остаётся незамеченным. Хамзат Чимаев, я еду к тебе бороться, брат! Научи меня – я устал от всей этой возни», — написал Туиваса на своей странице в социальной сети.

Комментарии
