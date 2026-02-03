Непобеждённый боец UFC: не буду проявлять особого уважения к Махачеву и боготворить его

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий четвёртое место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес заявил, что не собирается относиться с особым уважением к чемпиону UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву в случае, если им организуют бой.

«Я не буду проявлять к нему особого уважения, не собираюсь никого боготворить. Он такой же спортсмен, как и я. Он такой же человек, как и я. И у него течёт кровь, как и у меня. Я просто вижу в нём человека, у которого хочу отобрать титул. Конечно, у него есть своё наследие и история, но это его, а не моё. Я занимаюсь своим делом, и я много работал, чтобы добиться того, что имею, поэтому не буду проявлять к нему уважение в духе: «О, он чемпион. Я должен отдать ему всю славу». Нет, я тоже хочу стать чемпионом», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.